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Илья Авербух: «Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу»

15:36
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой нужно отказаться от выступления в ледовых шоу.

— Для победы им недостаточно прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц, — приводит слова Авербуха RT. — Они еще смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/689933-averbuh-gran-pri-rossiyanki

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