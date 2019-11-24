Илья Авербух: «Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой нужно отказаться от выступления в ледовых шоу.

— Для победы им недостаточно прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц, — приводит слова Авербуха RT. — Они еще смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу.