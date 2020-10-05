Олимпийский вице-чемпион, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о дебюте Алины Загитовой в качестве ведущей передачи. Загитова будет вести «Ледниковый период» в новом сезоне в паре с Алексеем Ягудиным.

— Я считаю, старт программы получился громким и ярким, — цитирует Sport24 Авербуха. — Отзывы, конечно, разные, но 90 процентов все восприняли позитивно. Очень хороший интерес к проекту и сам его рейтинг. В общем, считаю, у нас все получилось, какие-то вещи будем дорабатывать. Я благодарен всем участникам проекта, у нас впереди большая дорога. Это лишь первый эпизод. Дальше мы будем еще больше удивлять.

Что касается дебюта Загитовой в роли ведущей, то я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина — большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей — это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова — украшение проекта.

Я считаю, «Ледниковый период» уже давно стал своеобразным мостом каждого из участников. В свое время ведущими проекта были и Женя Плющенко, и Ира Слуцкая, и Женя Медведева. А Алексей Ягудин благодаря проекту превратился в высокопрофессионального ведущего. Так или иначе «Ледниковый период — это проект и для фигурного катания, и для фигуристов. Задача каждого из нас поддержать Алину и любоваться ее красотой. Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!