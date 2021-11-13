Хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание сестер Дины и Арины Авериных принять участие в шоу.

«Да, всесторонне поддерживаю желание. Более того, эта идея уже мелькала. Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира, они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Мне понравилось, как они смотрятся на льду. Когда они примут решение о завершении спортивной карьеры, то я буду счастлив увидеть их на льду. Они очень талантливые. Поздравляю их с огромным количеством медалей, которые они завоевали», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 12 ноября, российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили о желании принять участие в шоу «Ледниковый период».

На минувшем чемпионате мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония) Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей. Аверина является 18-кратной чемпионкой мира, в то время как у Канаевой 17 золотых медалей.