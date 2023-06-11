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Сегодня, 13:12

Авербух о решении ISU продлить отстранение российских спортсменов: «Вредоносно для развития мирового фигурного катания!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«По взрослым спортсменам у меня никаких иллюзий не было. Что касается юниоров, то была тайная надежда, что наша юниорская команда, которой необходимы международные старты, будет выступать. Очень разочарован этим решением. Считаю его абсолютно неправомерным и вредоносным для развития мирового фигурного катания! Это недальновидное решение. В данной ситуации все постепенно будет приходить к стагнации», — сказал Авербух «СЭ».

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Илья Авербух
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