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Илья Авербух: «В женском одиночном катании Россия сейчас является абсолютным лидером»

13:24
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Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением по поводу выхода в финал «Гран-при» по фигурному катанию сразу четырех россиянок.

— Конечно, в женском одиночном катании Россия сейчас является абсолютным лидером, здесь никаких сомнений ни у кого нет. Здорово, что и Алена Косторная, и Алина Загитова отобрались в финал «Гран-при», где из шести участниц четыре будут наш, — приводит слова Авербуха RT.

Отсутствие Медведевой и Туктамышевой? Если японка Рика Кихира по праву попала в заключительную часть турнира, то последняя путевка могла достаться кому-то из них. Немного не хватило. Но если рассматривать общую картинку, то это очень хороший результат. Думаю, что у нас есть все шансы занять самые высокие места.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/689947-medvedeva-tuktamysheva-averbuh

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