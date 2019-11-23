Илья Авербух: «В короткой программе Самодуровой вторую оценку жестко прижали»

Серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух оценил выступление Софьи Самодуровой на этапе «Гран-при» в японском Саппоро.

— Спасибо Софье, спасибо Алексею Мишину, потому что программа с каждым стартом играет все ярче и ярче, — сказал Авербух в эфире Первого канала. — Огромное спасибо Софье за то, что нашла мотивацию. Это настоящий спортивный характер. Вспомните прокаты. Мы думали, что опять увидим девочку на один сезона. Но как же она прогрессирует. Исполнение абсолютно безошибочное, с хорошим качеством. Да, может, не столь высоки прыжки. Еще бы добавить тройной аксель...

В короткой программе ей не додали. Вторую оценку ей жестко прижали.

Давайте поставим себя на ее место. Какая конкуренция в команде. Но когда человек борется, сражается, то это большого уважение заслуживает.

Уверен, что будет вестись работа над усложнением программы.