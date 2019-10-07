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Илья Авербух: «В 17 лет Трусова не сможет кататься на таком уровне»

11:02

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 года хореограф Илья Авербух оценил выступление Александры Трусовой на турнире Japan Open.

Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе на соревнованиях в Сайтаме, набрав по итогам проката 160,53 балла.

— Александра первой в мире выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка, она уже в начале сезона демонстрирует отличную физическую форму. Саше 15 лет, в этом возрасте она способна держать физическую форму весь сезон — это нормально. А вот в 17 лет этого уже будет сделать нельзя, — приводит слова Авербуха «Подмосковье сегодня».

Дополнительная информация

https://mosregtoday.ru/culture/averbuh-to-chto-figuristka-aleksandra-trusova-delaet-v-15-let-nevozmozhno-sdelat-v-17/

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