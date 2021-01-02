Илья Авербух: «Уровень завершившегося «Ледникового периода» был одним из самых высоких за все время проекта»

Накануне ледового шоу «Чемпионы» в Сочи знаменитый российский постановщик Илья Авербух рассказал, почему отказался от выступления в Москве и оценил завершившийся сезон «Ледникового периода».

— Почему вы отказались от шоу в Москве, тогда как Плющенко и Навка проводят спектакли в столице?

— Очень долго думал. Это было сложное решение. Каждый принимает его для себя. Я решил, что это ни по каким параметрам нецелесообразно — экономическим и всем прочим.

— Чего от вас ожидать в будущем?

— Готовим две постановки — «Анну Каренину» и детский спектакль «Снежная королева». Надеюсь, зрители увидят их в Сочи уже летом. Минувший сезон «Ледникового периода» прошел очень успешно. Он получился резонансным для ТВ, а для него нет ничего важнее, чем когда об увиденном говорят и спорят. В конце проекта все примирились и поняли, что спорить не стоило. А уровень участников был одним из самых высоких за все время проведения «Ледникового периода». (Игорь Рабинер)