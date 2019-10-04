Илья Авербух: «Трусова сейчас способна выиграть чемпионат мира»

Серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» заявил, что Александра Трусова сейчас способна выиграть чемпионат мира. Он отметил, что технический отрыв фигуристки так велик, что отыграть такое преимущество почти невозможно.

— Во взрослом женском фигурном катании появились четверные прыжки. Этот сезон — исторический?

— Не могу назвать сезон историческим, но уже понятно: чем дальше мы идем, тем сложнее конкурировать. Все-таки исторические сезоны — олимпийские. Так что сейчас у нас некая пауза. Однако с приходом бывших юниорок, имею в виду Трусову и Щербакову, планка для четверных прыжков возрастает неимоверно.

— Наступает время Трусовой?

— По моим ощущениям — да. Исходя из ее формы, из того, что видел — Трусова сейчас способна выиграть чемпионат мира, даже уступив во второй оценке за компоненты. Там она пока проигрывает Алине Загитовой и Жене Медведевой, но технический отрыв Трусовой так велик, что отыграть такое преимущество почти невозможно. (Дмитрий Зимин)

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