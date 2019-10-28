Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от выступления Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в Канаде. Она одержала победу с двумя мировыми рекордами.

— Все ее соперники находятся на планете Земля, а ее ледовый дворец — на какой-то другой планете, — рассказал Авербух. — И Саша показывает запредельные высоты. С таким набором прыжков, с такой сложной прыжковой частью Саша могла бы претендовать на тройку призеров в мужском одиночном катании. Я не помню в истории женского одиночного катания, чтобы хоть одна чемпионка могла рассчитывать на то, чтобы выйти в мужском катании и рассчитывать на подиум. Этот случай — первый. У нее огромный запас прочности и даже ошибка на первом сальхове не сбила ее, буквально секунду была растерянность, но затем Саша взяла себя в руки, появилась злость — она прыгнула четверной лутц, и ответила всем тем, кто рассчитывал на ошибки.

Могу сказать так — если Александра катается чисто, да еще и с четверным сальховом, который в этот раз не покорился, не существует в мире фигуристок, которые могли бы с ней бороться. Если она так будет кататься на чемпионате мира, просто не представляю, что можно противопоставить такому выступлению. Конечно, не будем забывать об Алине Загитовой и Алене Косторной, у них очень приличные оценки за компоненты, вторая оценка, возможно, выше чем у Александры, хотя считаю, что Саше, может быть, придерживают вторую оценку, чтобы она совсем не улетела в космос.

Илья Авербух: «Трусова могла бы претендовать на тройку призеров в мужском катании»