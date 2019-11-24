Илья Авербух: «Тройной аксель Косторной доставляет эстетическое удовольствие»

Хореограф Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чем российская фигуристка Алена Косторная превосходит других спортсменок.

— У Алены наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне, — приводит слова Авербуха RT. — У нее очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Ее тройной аксель доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место.

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