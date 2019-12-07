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Илья Авербух: «Стараюсь избегать превосходных степеней, но Косторная — большая молодец»

14:24
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Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Алены Косторной в короткой программе финала серии «Гран-при» в итальянском Турине.

Я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алена, действительно, — большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Это отличный задел перед произвольной программой, — заявил Авербух RT.

По итогам своего проката Косторная набрала 85,45 балла, тем самым обновив установленный ею же мировой рекорд.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/694776-averbuh-kostornaya-korotkaya-programma

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