Илья Авербух: «Стараюсь избегать превосходных степеней, но Косторная — большая молодец»
14:24
Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Алены Косторной в короткой программе финала серии «Гран-при» в итальянском Турине.
— Я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алена, действительно, — большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Это отличный задел перед произвольной программой, — заявил Авербух RT.
По итогам своего проката Косторная набрала 85,45 балла, тем самым обновив установленный ею же мировой рекорд.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/694776-averbuh-kostornaya-korotkaya-programma
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