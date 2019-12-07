Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Алены Косторной в короткой программе финала серии «Гран-при» в итальянском Турине.

— Я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алена, действительно, — большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Это отличный задел перед произвольной программой, — заявил Авербух RT.

По итогам своего проката Косторная набрала 85,45 балла, тем самым обновив установленный ею же мировой рекорд.

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