Авербух — о шоу за рубежом: «Поступали предложения из Индии, но сейчас весь фокус на российском рынке»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как относиться к идеи проведения ледовых шоу за рубежом.

Ранее стало известно, что 18–20 октября 2024 года в индийском Ахмедабад пройдут гастроли ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Давно поступают предложения провести шоу от индийских партнеров. Они поступали и к нам. Это большой и интересный рынок, поэтому, думаю, это нормально. Нам поступали предложения из Индии, но дальше предложений мы ничего не прорабатывали. Сейчас все силы компании сфокусированы на внутреннем рынке. Плюс выступлений за рубежом в том, что это популяризация нашей страны. Фигурное катание — отчасти визитная карточка России. Еще это позволит создать дружественные контакты, что крайне важная и нужная вещь.

Если говорить про зрителей, то уверен, шоу Навки в Индии пройдет при поддержке российской и индийской госструктур, потому что коммерческих ледовых площадок в этой стране нет. Все надо делать с нуля: везти туда лед, а это очень дорогое удовольствие. Думаю, это больше имиджевая история, в которой заинтересованы страны», — приводит слова Авербуха Sport24.