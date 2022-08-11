Авербух о работе Тутберидзе: «Она подарила нам созвездие выдающихся девушек»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал визиты заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. В Америке живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Этери Георгиевна сейчас в России. И она работает с большой плеядой юных талантливых фигуристов, она подарила нам созвездие выдающихся девушек. Ее ученицы — это просто клад, и осознаем мы всю ценность работы Тутберидзе только спустя время, когда реально обернемся и поймем, какие бриллианты были рождены в штабе Этери Георгиевны», — цитирует Sport24 Авербуха.

В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых.