Авербух: «Сложно было сомневаться в победе Трусовой, если бы только она сама себе проиграла»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал «СЭ» победу Александры Трусовой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Саша большая молодец. У нее серьезный запас точности. Они выступала с травмой, проявила бойцовский характер. Эта победа хороша для психологической устойчивости. Впереди большой сезон. Очень правильное начало в него сделано. Понятно, что основных конкурентов у Саши не было. Сложно было сомневаться в победе Саши, если бы только она себе сама проиграла. Все дальнейшие решения принимаются в штабе Тутберидзе, что абсолютно верно. Саша ярко начала сезон, было много стартов. У Этери Георгиевны есть понимание и стратегия перед олимпийским сезоном», — сказал Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Илья Авербух прокомментировал результаты Дарьи Усачевой.

«Даша показала себя стабильной спортсменкой. Пока ей не хватает топ элементов, которые позволят ей на равных соревноваться с нашими топ лидерами. Но то, что она делает, это качественно и стабильно. Даша большая молодец, когда в ее арсенале появятся прыжки более высокого уровня, мы сможем говорить о ней как о претенденте на медаль», — добавил Авербух «СЭ».

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).