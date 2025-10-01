Авербух — о Валиевой: «Дорога будет очень сложной, но абсолютно ей под силу»

Российский хореограф-постановщик, чемпион мира 2002 года Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возобновлении тренировок Камилы Валиевой в академии Татьяны Навки.

«Рад, что Камила решила продолжать карьеру. Желаю ей всесторонней удачи. Она безусловно талантливейший человек. Думаю, что под руководством Светланы Соколовской... Думаю, это решение, наверное, было временное. Если оно принято, значит, мы все будем поддерживать Камилу и Светлану в их работе. Дорога будет очень сложной, но абсолютно ей под силу», — сказал Авербух «СЭ».

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.