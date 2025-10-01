Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:25

Авербух — о Валиевой: «Дорога будет очень сложной, но абсолютно ей под силу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский хореограф-постановщик, чемпион мира 2002 года Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возобновлении тренировок Камилы Валиевой в академии Татьяны Навки.

«Рад, что Камила решила продолжать карьеру. Желаю ей всесторонней удачи. Она безусловно талантливейший человек. Думаю, что под руководством Светланы Соколовской... Думаю, это решение, наверное, было временное. Если оно принято, значит, мы все будем поддерживать Камилу и Светлану в их работе. Дорога будет очень сложной, но абсолютно ей под силу», — сказал Авербух «СЭ».

Камила Валиева.Валиева может вернуться. Сюжет, который многое перевернет

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Камила Валиева
Татьяна Навка
Илья Авербух
Читайте также
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Популярное видео
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова — о возвращении Валиевой: «Как она оказалась у Соколовской? У нее разве есть большой опыт?»

Навка подтвердила переход Валиевой в ее академию

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости