19:03 | Фигурное катание

Илья Авербух: "Попадание в тройку на ЧМ будет для Медведевой большим успехом"

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Чемпион мира-2002 Илья Авербух заявил, что для российской фигуристки Евгении Медведевой будет большим успехом попасть в тройку на турнире в японской Сайтаме. 19-летняя спортсменка занимает промежуточное 4-е место, имея в активе 74,23 балла.

Хочется еще раз восхититься бойцовскими качествами Жени Медведевой. - сказал Авербух в интервью РИА Новости. - Мне кажется, что она была максимально собрана и спокойна. На мой взгляд, судьи были к ней благосклонны, потому что была ошибка на каскаде. 

Если Женя попадет в тройку, то это будет феноменальным успехом. На данный момент Женя не обладает тем сложным контентом, который есть у Элизабет Турсынбаевой, Рики КихирыАлины Загитовой. Вопрос в том, как они откатаются, и как откатается Женя. Объективно – попадание Медведевой в тройку будет большим успехом. 

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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