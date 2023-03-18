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18 марта, 23:10

Илья Авербух: «Победитель был абсолютен — Алексей Ягудин»

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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги турнира по шоу-программам «Русский вызов». Соревнования прошли 18 марта в Москве в «Мегаспорте».

Алина Загитова. Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?

Победителем турнира стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который набрал 20,00 баллов за свой прокат.

«По-моему, победитель был абсолютен — Алексей Ягудин, — приводит слова Авербуха Sport24. — А за Матвея Ветлугина не переживайте. Он талантлив и у него еще все впереди! Безусловно, я доволен. Считаю, турнир удался. Благодарен особенно за такое представительное жюри. Можно сказать, мечта «Ледникового периода», чтобы такого уровня судили. Это большая победа Первого канала. Безусловно, мы с нетерпением ждем больших соревнований, когда наши ребята вернутся. Но в этот период идея ФФКР и Первого канала очень достойная. Конечно, никакое шоу не может сравниться с чемпионатом мира. Поэтому ждем и верим!»

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-18-averbukh-o-turnire-shou-programm-pobeditel-byl-absolyuten-aleksey-yagudin
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Илья Авербух
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