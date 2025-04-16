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16 апреля, 11:00

Авербух — о переходе Муравьевой: «Мишин и весь его штаб так же смогут обогатить Софью, как обогатил ее Плющенко»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переходе фигуристки Софьи Муравьевой из «Ангелов Плющенко» в группу Алексея Мишина.

«Переход такого уровня спортсмена всегда драматическая история. Поэтому хочется сказать слова благодарности Жене Плющенко. Все-таки очень много вложено в Софью Муравьеву, которая показывала очень высокие результаты на чемпионатах России, все время попадая в тройку. Поэтому в первую очередь слова благодарности за Софью. Я думаю, что, конечно, это всегда драматический момент. Но, видимо, так должно быть, если стороны пришли к этому решению. Разбираться в этом случае точно нет никакого смысла», — сказал Авербух «СЭ».

Продюсер также высказался о перспективах Муравьевой в группе Мишина.

«Нужно сказать большое спасибо тренерскому штабу и Жене Плющенко, а также пожелать Софье удачи с великим мастером Алексеем Николаевичем Мишиным. Я с огромным благоговением и уважением отношусь к Алексею Николаевичу как к одному из ведущих специалистов мира. В его группе всегда царит очень доброжелательная атмосфера и атмосфера интеллигентности, тонкости. Поэтому думаю, что Алексей Николаевич и весь его тренерский штаб так же смогут обогатить Софью, как обогатил ее Женя Плющенко», — добавил Авербух.

Муравьева — серебряный призер чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года, на последнем чемпионате страны она заняла четвертое место.

Софья Муравьева
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Илья Авербух
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