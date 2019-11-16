Илья Авербух: «Ошибки Трусовой отчасти объяснимы усталостью и нервозностью»

Российских хореограф Илья Авербух отметил, что ошибки российской фигуристки Александры Трусовой во время исполнения произвольной программы на этапе «Гран-при» в Москве могут быть объяснимы усталостью спортсменки.

Трусова заняла первое место на российском этапе Гран-при, по сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 234,47 балла.

— Хочется поздравить и Женю, и Сашу, они обе выступили очень хорошо. Визуально Саша совершила больше ошибок, но нужно понимать, что она ошибалась на запредельных ультра-прыжках, — цитирует ТАСС Авербуха. — У нее сложнейший контент, включить в одну программу сразу четыре четверных — на такое способны единицы в мужском одиночном катании. Сашины ошибки отчасти объяснимы определенной усталостью и нервозностью.