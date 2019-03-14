Илья Авербух – о замене Ковтуна на Лазукина: "Он сможет побороться за десятку"

Призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух считает, что фигурист Андрей Лазукин может попасть в десятку сильнейших на чемпионате мира в японском Сайтаме, сообщает "РИА Новости". 45-летний Заслуженный мастер спорта сомневается, что Россия сохранит три квоты в мужском одиночном катании на следующий турнир.

Ранее Официальный сайт федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что Максим Ковтун не примет участия на ЧМ. Вместо него поедет Андрей Лазукин.

– Это шанс для Андрея, у него пока не получается кататься ровно в короткой и произвольной программе. Потенциально он может рассчитывать на приличный результат, но не стоит ждать высокого результата, у него нет особого рейтинга, стабильности. При благоприятном исходе он сможет побороться за десятку. Ситуация осложняется тем, что нам нужно сохранить три квоты на следующий год, а сделать это будет не совсем просто, – приводит слова Авербуха "РИА Новости".

ЧМ в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.

Возвращения не получилось. Ковтун снялся с чемпионата мира