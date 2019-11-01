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Илья Авербух — о прокате Сотсковой: «Маша сейчас далеко не в той форме»

21:22
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Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух после выступления Марии Сотсковой в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции назвал пожелал фигуристке самореализации в жизни.

19-летняя фигуристка набрала 50,38 балла за свой прокат. Спортсменка занимает промежуточное последнее место.

— Конечно, несмотря на то, что выступление неудачное, — сказал Авербух в эфире трансляции Первого канала. — Маша сейчас далеко не в той форме, какую мы помним. Хочется пожелать ей удачи и самореализации в жизни. Она может найти еще очень много красок в этой жизни. Стать хорошим педагогом, у каждого у нас есть свой этап в жизни, когда чего-то достигаем в спорте, а потом и за его пределами. Машеньке желаю всего самого-самого хорошего.

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции

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