Илья Авербух: «Не надо разделять Медведеву и Загитову»

Призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на «Гран-при Канады». 19-летняя спортсменка чисто исполнила все заявленные прыжки, начав с тройного лутца, после которого упала в короткой программе.

— Браво! И публика стоя аплодирует российской фигуристке в Канаде, — сказал Авербух в эфире Первого канала. — И абсолютно по делу. Именно за это любят Женю Медведеву, Алину Загитову, наших девчонок, которые как ледоколы прорубили огромную любовь именно к женскому фигурному катанию. Специально назвал Алину, чтобы не разделяли их. Они вытянули вместе. И они умницы. Вытянули на новую ступень, не надо их разделять. Каждая из них великая труженица, каждая делает максимум из возможного.

Сегодня Женечка умница. Были моменты, когда она уже зубами выгрызала эти прыжки, программа выполнена безукоризненно. Все волновались за аксель, этот каскад раньше она не исполняла — тройной сальхов — тройной риттбергер. Исполнила его идеально. Это усложнение программы. Аксель был камнем преткновения для нее. Было видно, что она собрана. При этом присутствовало ощущение эстетической красоты, просто получаешь удовольствие от ауры вокруг нее. Это знаковое, чемпионское катание. Какую тяжелейшую ночь она провела, она очень хорошо готова. Как собралась — показатель большого мастерства, таланта, большой внутренней силы.