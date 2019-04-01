Илья Авербух: "Медведева стала всеобщей жертвой"

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы, хореограф Илья Авербух - о выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в нынешнем сезоне.

На чемпионате мира россиянка заняла третье место. Победила ее соотечественница Алина Загитова.

- В этом сезоне для меня есть перекос в сторону какой-то жертвенности. Медведева стала всеобщей жертвой. Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы, - цитирует Авербуха "Спорт день за днем". - Давайте судить по результатам – есть хороший результат, она блестяще справилась, она сражалась, она выиграла бронзу. Но за бронзой она уезжала туда, уходила от Этери Тутберидзе? Или все-таки чтобы доказать, что она должна выиграть, а не Загитова? Для этого (бронзы) уходила? Нет. Относительно себя она вернула свою бронзу, но уходила она и уезжала в Канаду, чтобы бороться наравне с Загитовой. Чтобы доказать Этери Тутберидзе, что она может. Есть результат. И то, что не получалось в начале сезона, а потом Женя сражалась и пришла к бронзе, говорит о ее характере. Дай бог ей сил и уверенности. И то же самое и Алиночке, и Этери Георгиевне. Но не надо подменять понятия.