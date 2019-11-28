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Илья Авербух: «Медведева прилетит из Красноярска и на подготовку к шоу у нас будет ночь»

28 ноября 2019, 18:10
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Российский хореограф Илья Авербух рассказал о подготовке двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к шоу. Фигуристка станет главной героиней новогоднего шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

— Это будет такой сложный экспириенс, — приводит Nevasport слова Авербуха. — Конечно, Женю никто не отвлекает до чемпионата России, она сейчас готовится. У нас уже готов спектакль, предпоказы шоу начнутся с 27 декабря. Первые три дня роль Жени будет исполнять юная фигуристка Алиса Двоеглазова, для нее это тоже будет большой опыт.

Всю траекторию, хореографию Женя будет знать. Она прилетит из Красноярска и на подготовку у нас будет ночь, грубо говоря, а затем будем готовиться уже ко второму числу. Договорились, что пойдем и первого января репетировать, Женя — очень ответственный человек. Дальше она уже встанет на свою партию, а все остальные к тому моменту уже будут готовы. Самое главное — чтобы в спектакле все знали свои партии, а в том, что у Жени есть свое мастерство, сомнений быть не должно.

Дополнительная информация

https://nevasport.ru/111913-averbuh-o-podgotovke-medvedevoj-k-shou-ne-budem-otvlekat-zhenyu-do-chempionata-rossii/

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