Авербух — об обсуждениях ISU возвращения российских атлетов: «Эксплуатация пустого в порожнее»

Известный хореограф и тренер Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что на сентябрьском конгрессе ISU может быть рассмотрен вопрос о возвращении российских атлетов на международные старты.

«Пока я понимаю, что это все эксплуатация пустого в порожнее, поэтому говорить об этом бессмысленно. Как будет принято решение, тогда и будем его обсуждать», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российские атлеты отстранены от всех турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.