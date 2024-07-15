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Сегодня, 16:30

Авербух — об обсуждениях ISU возвращения российских атлетов: «Эксплуатация пустого в порожнее»

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Известный хореограф и тренер Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что на сентябрьском конгрессе ISU может быть рассмотрен вопрос о возвращении российских атлетов на международные старты.

«Пока я понимаю, что это все эксплуатация пустого в порожнее, поэтому говорить об этом бессмысленно. Как будет принято решение, тогда и будем его обсуждать», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российские атлеты отстранены от всех турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

Источник: Sport24
Илья Авербух
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