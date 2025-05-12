Авербух — о Загитовой и Медведевой на Играх-2018: «В этом есть огромная драма Тутберидзе. Она переживала»

Олимпийский чемпион Илья Авербух поделился мнением о том, правильно ли поступила тренер Этери Тутберидзе, устроив соревнование между фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на Олимпиаде 2018 года.

На Играх в Пхенчхане Загитова выиграла золото в женском одиночном катании, Медведева стала серебряным призером.

«Я знаю, что у Этери Георгиевны очень четко стояла история: я веду двух. Вы катайтесь, кто откатается, тот и победит. В этом есть огромная драма Этери Георгиевны — она не могла скакать галопом на Олимпиаде, потому что она с одинаковым обожанием... Я на тот момент два года работал с Женей Медведевой, я видел, как Этери Георгиевна переживала. Там была математика, заключавшаяся в каскадах. У Жени лутца-риттбергера не было, плюс у Алины были прыжки, которые она переносила во вторую часть программы», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

22-летняя Загитова также является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В феврале фигуристка подтвердила, что завершила карьеру в 2019 году.

25-летняя Медведева — двукратная победительница чемпионатов мира (2016, 2017), Европы (2016, 2017) и России (2016, 2017). Она, как и Загитова, ушла из профессионального спорта. По словам фигуристки, причиной стали проблемы со спиной.