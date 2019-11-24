Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух поделился мнением о важности рекордов в современном фигурном катании.

— Фигурное катание — не легкая атлетика, где все измеряется конкретными показателями, — цитирует Авербуха RT. — Здесь очень многое относительно, так как на каждом турнире работает новая судейская бригада, придерживающаяся своих принципов. Кроме того, не стоит забывать о факторе страны-хозяйки турнира. Поэтому все эти рекорды существуют скорее для прессы, больше никто на них внимания не обращает.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при