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Допинг

Илья Авербух: «Это только рекомендация. Мы ждем и надеемся»

13:30
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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух? заявил, что не стоит рассуждать на данный момент о рекомендациях комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а нужно дождаться заседания исполкома, который пройдет 9 декабря.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

?- Это только рекомендация, а решения будут приняты только 9 декабря. Мы ждем и надеемся, — цитирует «РИА Новости» Авербуха.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561608493.html

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