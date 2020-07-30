Илья Авербух: «Думаю, до 1 января этапов «Гран-при» не будет»

Серебряный призер Олимпиады, известный хореограф-постановщик Илья Авербух в интервью «СЭ» высказал свое мнение о возможности проведения этапов взрослого Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21:

— Сейчас никто не может предсказать будущее. Если трезво смотреть на ситуацию и анализировать цифры и события вокруг пандемии, думаю, точно до 1 января этапов «Гран-при» не будет. Пока вопрос кажется подвисшим, но это иллюзия. Не вижу, за что тут зацепиться. Мы видим, какой ужас происходит в Америке. Не думаю, что будет правильно проводить старты, ездить по странам, сажать всех на карантин. Объективно и правильно, что турниров до января не будет. Мы все молимся и верим, что эта история закончится. (Дмитрий Кузнецов)

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