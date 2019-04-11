Илья Авербух: "Для Туктамышевой выступление было выдающимся"

Призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух поздравил Елизавету Туктамышеву с отличным выступлением в короткой программе на командном ЧМ по фигурному катанию.

В короткой программе Туктамышева набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне. По итогам первого дня соревнования россиянка занимает второе место, уступая лишь японке Рики Кихире.

– Это блестящий результат! Я поздравляю Лизу, это высшее, что она получила в своей жизни: результат в 80 баллов, это потрясающее выступление, – цитирует Авербуха "Национальная служба новостей. – Кихира тоже откаталась блестяще, и, конечно, тоже заслуживает свой рекорд. Но надо не забывать, что чемпионат мира проходит в Японии, и это командный чемпионат. Плюс – неудачное выступление японок на главном чемпионате мира, который только что закончился, индивидуальном. Поэтому судьи еще, конечно, слегка добавляют и компенсируют хозяевам турнира. Но для Туктамышевой выступление было действительно выдающимся.

Что касается произвольной программы, тут шансов больше у Рики Кихиры. Россиянка сможет вырвать победу, только если ее соперница допустит ошибки.

Потенциально у Кихиры программа гораздо сложнее. И та, и другая фигуристки владеют тройным акселем, но Кихира его прыгает два раза в каскаде, у Лизы он стоит один раз. Поэтому если обе фигуристки выполнят программу чисто, то выиграет Кихира. Если японка допустит ошибки, а Лиза откатает чисто, то у Лизы есть шанс.

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире