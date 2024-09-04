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Допинг

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Ильиных вспомнила, как испугалась после звонка допинг-офицеров

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Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире по фигурному катанию Елена Полунина (Ильиных) вспомнила ситуацию, связанную с допинг-офицерами.

«В нашем случае контроль был невероятно жесток. Сама я, как и все остальные спортсмены, фиксировала каждое свое передвижение в системе ADAMS, но однажды сложилась достаточно интересная ситуация. В Россию — и как всегда внезапно — прилетели международные допинг-офицеры и позвонили мне уже из Новогорска: мол, по данным компьютерной системы, вы должны находиться на базе, но мы вас здесь не нашли. Я дико испугалась. Стала извиняться, объяснять, что у нас изменилось расписание тренировок, в связи с чем незапланированно выдался выходной день и, соответственно, я уехала из Новогорска в Москву и нахожусь в чайхане на Тверской улице. Слышу в ответ: «Оставайтесь там, мы сейчас к вам приедем». Через какое-то время приехали два допинг-офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ», — рассказала фигуристка RT.

На Играх в Сочи Ильиных также завоевала бронзу в танцах на льду. В ходе карьеры фигуристка стала трехкратным призером чемпионатов Европы.

Источник: RT
Елена Ильиных
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