ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ильиных рассказала об отношении мужа к дуэту с Топаловым на «Ледниковом периоде»

08:43

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных рассказала об отношении своего мужа, артиста балета Сергея Полунина, к ее выступлению на проекте «Ледниковый период» с певцом Владом Топаловым.

— До Влада у меня были пробы с другими ребятами, которые не очень нравились Сереже по профессиональным причинам, — приводит слова Ильиных HELLO! Russia. - А когда он приехал на просмотр и увидел нас с Владом, сказал: «Вы — идеальная пара. Круто смотритесь. У Влада сильное мужское начало». Как-то он сразу благословил.

Поддерживал ли на протяжении проекта? Всегда. Сережа старался приезжать на все выступления, несмотря на работу и репетиции. Он не был только на одном номере — «Лебедином озере». Я говорила: «Это же балетная тема! А ты не придешь?». Но в этот день его просто не было в Москве. После прокатов мы вместе смотрели записи. Иногда он подсказывал что-то по поддержкам, подаче. Но это было ненавязчиво. Не то что он сел и — «Значит, так!». Я спрашивала, что ему понравилось, что нет. Он давал правильные профессиональные советы.

Дополнительная информация:

https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-i-video/39119-elena-ilinykh-o-lednikovom-periode-otnosheniyakh-s-sergeem-poluninym-syne-mire-i-roli-v-novom-shou.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир