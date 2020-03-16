Ильиных рассказала, какого будущего хочет для своего новорожденного сына

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи-2014 Елена Ильиных отметила, что не видит для своего сына будущего в фигурном катании. 16 января этого года у Ильиных и знаменитого танцовщика Сергея Полунина родился сын, которого назвали Миром.

— Я точно не собираюсь ставить его на коньки, — цитирует Hello Ильиных. — Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Сережи, потому что у Сережи есть свое уникальное видение балета. И благодаря тому, что он делает сейчас для искусства, мне кажется, к тому времени, когда сын сможет начать этим заниматься, сформируется какая-то правильная школа, система.

Очень круто, когда есть такой пример. Но если у ребенка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять.

В паре с Никитой Кацалаповым Ильиных также является бронзовым призером личных соревнований в Сочи-2014.