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Ильиных приняла участие в челлендже в поддержку женщин

18:38
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Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала свою черно-белую фотографию в Instagram. Она приняла участие в челлендже в поддержку женщин во всем мире.

#womanpowerment ?

Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei)

Участницы акции публикуют в соцсетях черно-белые фото с хэштегами #challengeaccepted, #challengeaccepted и #womanpowerment. Цель челленджа — поддержка женщин, развитие хороших отношений, дружбы между ними, чувства сестринства.

26-летняя Елена Ильиных — олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр в Сочи, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, а также обладательница бронзовой медали европейского чемпионата, серебряный призер командного чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDOrJ24FK5w/

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