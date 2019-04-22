Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Елена Ильиных заявила, что ни с кем не обсуждала завершение карьеры. Ранее 24-летняя спортсменка сообщила, что не готовится к следующему сезону и занимается академией вместе с Юлией Липницкой.

- Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь. Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала, - приводит РИА Новости слова Ильиных.

Елена Ильиных завершила карьеру