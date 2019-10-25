Ильиных и Соловьев раздумывают вернуться в спорт и встать в пару

Олимпийские чемпионы-2014 Елена Ильиных и Дмитрий Соловьев допускают возвращение в спорт. Предыдущая партнерша Соловьева Екатерина Боброва завершила карьеру из-за рождения ребенка, фигурист допускал, что встанет в пару с Ильиных.

Елену Ильиных в сториз Instagram попросили вернуться в фигурное катание, на что она ответила: «Мы серьезно думаем над этим с Дмитрием Соловьевым».

Другая подписчица спросила Ильиных: «Вернетесь в большой спорт?», на что она ответила: «Нет ничего невозможного, правда, Дим?». На это Соловьев написал: «Правда, Лен!».