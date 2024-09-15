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Сегодня, 16:05

Игнатова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах

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Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (ранее Трусова) упала во время произвольной программы при попытке исполнения четверного лутца на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Элемент «ультра-си» был первым в ее выступлении.

Игнатова катает новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. В начале композиции звучит стихотворение в исполнении самой Александры.

В субботу, 14 сентября, спортсменка в короткой программе допустила помарку на каскаде.

Александра Игнатова. Трусова под новой фамилией выступила впервые за два года. Ошиблась и отказалась считать это возвращением

Новая произвольная программа Александры Игнатовой (до замужества Трусова) под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой звучит как заявление — фигуристка не намерена завершать карьеру и продолжит заниматься любимым делом несмотря ни на что. В прокате «Русская ракета» зашла на четверной лутц.

В начале проката звучит стихотворение в исполнении самой Александры.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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