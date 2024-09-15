Игнатова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах
Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (ранее Трусова) упала во время произвольной программы при попытке исполнения четверного лутца на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Элемент «ультра-си» был первым в ее выступлении.
Игнатова катает новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. В начале композиции звучит стихотворение в исполнении самой Александры.
В субботу, 14 сентября, спортсменка в короткой программе допустила помарку на каскаде.
Новая произвольная программа Александры Игнатовой (до замужества Трусова) под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой звучит как заявление — фигуристка не намерена завершать карьеру и продолжит заниматься любимым делом несмотря ни на что. В прокате «Русская ракета» зашла на четверной лутц.
В начале проката звучит стихотворение в исполнении самой Александры.