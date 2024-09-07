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Сегодня, 19:38

Игнатова представила отрывок новой произвольной программы под песню «Нас бьют, мы летаем»

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Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Игнатова выложила в своих социальных сетях отрывок новой произвольной программы. Спортсменка будет выступать под композицию «Нас бьют, мы летаем» в исполнении певицы Анастасии Спиридоновой.

Игнатова должна выступить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, которые состоятся 14 и 15 сентября.

Ранее Игнатова выложила тизер новой короткой программы под известную песню «Бесаме мучо».

Александра Трусова
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