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Сегодня, 22:10

Игнатова показала новый образ с короткой стрижкой

Алина Савинова
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сменила имидж.

В своем Telegram-канале 20-летняя спортсменка в субботу опубликовала фото отрезанных волос, заинтриговав подписчиков, а позже показала, как выглядит с новой прической.

Фигуристка является обладателем серебряной олимпийской медали, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

В августе спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию. В сентябре Игнатова после перерыва в профессиональной карьере выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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