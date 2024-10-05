Игнатова показала новый образ с короткой стрижкой

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сменила имидж.

В своем Telegram-канале 20-летняя спортсменка в субботу опубликовала фото отрезанных волос, заинтриговав подписчиков, а позже показала, как выглядит с новой прической.

Фигуристка является обладателем серебряной олимпийской медали, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

В августе спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию. В сентябре Игнатова после перерыва в профессиональной карьере выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.