Игнатова разнесла экс-солистку группы #2Маши: «Еще не встречала такого нечеловеческого отношения»

Фигуристка Александра Игнатова раскритиковала певицу Марию Зайцеву (одну из солисток распавшегося дуэта #2Маши) после выступления на шоу в честь 25-летния Евгении Медведевой.

«Я всегда очень волнуюсь перед выходом. Второй номер было катать проще, я его больше репетировала. А первый я катала, по сути, в первый раз. На прогоне не было плюса, только минус — на саундчеке Зайцева отказалась петь больше одного раза. Я испугалась — не поняла номер, что вообще делать.

Не видела еще к себе такого нечеловеческого отношения. Очень странно, когда человек отказался петь еще раз. Я много раз просила фонограмму, но ее не было, хотя я много раз просила... Этим прокатом недовольна, вторым — довольна. Музыку выбирала не я», — подчеркнула Игнатова.