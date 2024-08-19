Игнатова намерена сделать два четверных лутца на прокатах

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) хочет исполнить два четверных лутца в произвольной программе контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 13 и 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Также 20-летняя спортсменка работает над тройным акселем на «удочке», однако сейчас этот элемент не планируется добавлять в программу.

17 августа Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Помимо олимпийской медали Игнатова в ходе карьеры завоевала бронзу чемпионата мира, а также серебряную и бронзовую награды чемпионата Европы.