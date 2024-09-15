Игнатов: «Если делать произвольную программу с напором и чисто, то будет здорово»

Фигурист Макар Игнатов рассказал о своей произвольной программе, которую исполнил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Она поставлена под трек «Вечность» Мачете. Фигурист исполнил четыре четверных и два трикселя.

«Вечность, мне кажется, это очень емкий ответ. Вообще мне сам исполнитель давно понравился, предложил музыку Евгений Викторович, мы послушали и пришли к единому мнению, что это очень хороший оригинальный вариант, если делать ее с напором и чисто, то будет здорово. Почему сегодня так откатал? Случай, фигурное катание — спорт, где много значит случай, поэтому вот так сегодня», — сказал Игнатов.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Мара Кравченко