Игнатов прокомментировал свой сенсационный результат в короткой программе «Гран-при России»

Российский фигурист Макар Игнатов набрал 91,82 балла в короткой программе «Гран-при России» — это его лучший результат на международных турнирах. Спортсмен оценил свое выступление и подчеркнул проблемы в подготовке.

— Технически все неплохо, прыжки сегодня делал если не со 100-процентной уверенностью, то почти как на тренировке. Риттбергеры хорошие сейчас делаю десять из десяти, а плохие... про плохие попытки не знаю. (Смеется) Проблема с выносливостью — она все равно остается, ее не так просто собрать за один момент, зато можно быстро потерять. Надо готовить себя, — сказал Игнатов. (Дмитрий Кузнецов)