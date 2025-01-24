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24 января, 23:02

Игнатов продолжит подготовку к финалу Гран-при России после отпуска

Камила Абдурахманова
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Тренер Евгений Плющенко рассказал, что подготовка фигуриста Макара Игнатова к финалу Гран-при России продолжится после небольшого отпуска.

«Планирует ли Макар принять участие в финале Гран-при России? Конечно. Он приедет с небольшого отпуска и продолжим работу», — сообщил Плющенко ТАСС.

Игнатову 24 года. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года. На прошедшем в декабре чемпионате страны он стал шестым.

Финал пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Макар Игнатов
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