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Игнатов исполнил четверной риттбергер и редкую, но сложную комбинацию прыжков

4 января 2020, 11:30
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Российский фигурист Макар Игнатов в своем официальном Instagram поделился видеороликом с редкими элементами.

Так, один из исполненных на тренировке элементов — четверной риттбергер, его очень редко исполняет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а также пробовал делать россиянин Сергей Воронов. Также 19-летний фигурист удивил и редкой комбинацией «четверной сальхов-тройной аксель».

В этом сезоне Игнатов стал бронзовым призером российского этапа «Гран-при», а на чемпионате страны занял четвертое место и теперь является первым запасным на чемпионаты Европы и мира.

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