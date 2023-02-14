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14 февраля, 23:44

И Валиеву, и Трусову представили чемпионками России на шоу в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева и Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российскую фигуристку Камилу Валиеву представили как чемпионку России и олимпийскую чемпионку перед исполнением номера на шоу «Влюбленные а фигурное катание» в Москве.

Ранее на том же шоу чемпионкой России объявили Александру Трусову, которая единственный свой титул могла получить только после распределения медалей из-за вердикта РУСАДА по Валиевой.

Валиева единственный раз выигрывала чемпионат России в декабре 2021 года, Трусова тогда была второй. Теоретически аннулирование результатов Валиевой в произвольной программе на чемпионате России 25 декабря 2021 года может привести к пересмотру итогов чемпионата и перераспределению наград.

Валиева также является чемпионкой России по прыжкам, но прыжков в объявлении упомянуто не было.

Алина Загитова и&nbsp;Zivert. Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря

Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
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