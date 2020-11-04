«И плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться». Откровенный пост Тодоренко о фигурном катании

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о проблемах, с которыми столкнулась во время занятий фигурным катанием для участия в шоу «Ледниковый период». В шоу Тодоренко выступает в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

«Как же все легко выглядит в кадре, а за кадром — какой-то каторжный труд. Вот и наступил тот момент, когда я устала от непривычных физических нагрузок и просто хочу на ручки. И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но ничего, ничего не смогло заставить мое тело собраться. Расстраиваюсь ли я? Конечно!!! А еще? злюсь на свою беспомощность. Тешит лишь одно — сосиска в тесте в столовой Лужников. Роман Костомаров, хочу пожелать тебе терпения, друг мои?», — написала у себя в Instagram Тодоренко, приложив видео со своим падением во время тренировки.