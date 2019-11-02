«И Косторная, и Загитова сильнее второго и третьего номера Казахстана вместе взятых». Их попадание в сборную беспокоит не только россиян

Известный журналист, пишущий о теннисе, Дэвид Кейн опубликовал в своем Twitter пост, посвященный итогам женской короткой программы на французском этапе «Гран-при».

— С учетом всех замечанией к Загитовой и Косторной, интересно вспомнить, что любая из них обогнала бы вторую и третью фигуристок Казахстана вместе взятых, которые смогут выступить на чемпионате мира благодаря серебряной медали Элизабет Турсынбаевой. Та же Айза Мамбекова получила по сумме двух программ в районе 125 баллов на Мемориале Ондрея Непелы, — написал Кейн.

Произвольную программу на турнире женщины покажут в 21.00 по московскому времени.

Косторная, лидирующая после короткой программы, выйдет на лед предпоследней в сильнейшей разминке участниц — в 22.25 по московскому времени. А Загитова, идущая второй после первого дня соревнований, выйдет на лед перед одногруппницей — в 22.17 по московскому времени.