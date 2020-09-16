«Хватит делать из мухи слона!» Слуцкая прокомментировала возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала возвращение фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

— Еще один переход, — написала у себя в Instagram Слуцкая. — Хватит делать из мухи слона! Я не в праве комментировать то, чего не знаю. Я не знаю отношения спортсмена к тренеру, самого тренера. Влезть в чужую голову невозможно. Я лишь могу дать комментарий насчёт проката и других вещей, касающихся фигурного катания. Мне кажется, все уже устали, что из рабочих ситуаций раздувают скандал. Если спортсмен принял решение, значит, так ему комфортней, удобней и полезней. Здорово, что есть выбор.

Мы, люди извне, не можем знать, почему так происходит. Поэтому давайте оставим эту тему и пожелаем отличных результатов спортсменке! Если у Евгении будут победы, то неважно, какие переходы были совершены ранее.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира. В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.